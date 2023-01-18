TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mor beyazlı ekip ligin 21. haftasında Bursaspor’un konuğu olacak. Jetler karşılaşmanın hazırlıklarının iznin ardından Kocatepe Spor Kompleksinde teknik direktör Koray Palaz gözetiminde yapılan antrenmanla başladı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan idman ardından yapılan düz koşu ve çift kale maç ile sona erdi. Afyonspor 29 puanla ligde 8. sırada bulunuyor.