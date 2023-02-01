TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynayacağı Batman Petrol Spor maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynayacağı Batman Petrol Spor maçı hazırlıklarına başladı.

Afyonspor, 4 Şubat Cumartesi günü kendi evinde Batman Petrol Spor’u konuk edecek. Mor beyazlı ekip kar yağış ve soğuk havadan dolayı karşılaşmanın hazırlıklarına fitness salonunda gerçekleştirilen antrenman ile başladı. Teknik direktör Koray Palaz gözetiminde yapılan antrenmanda futbolculara dayanıklılık testide yapıldı.