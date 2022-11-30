TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu karşılaşacağı Arnavutköy Belediyespor maçı hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu karşılaşacağı Arnavutköy Belediyespor maçı hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

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Mor beyazlı ekip karşılaşmanın hazırlıklarına Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman ile başladı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Isparta 32 Spor ile berabere kalarak 1 puan almayı başaran Afyonspor evinde oynayacağı Arnavutköy Belediyespor maçından ise 3 puanı kopararak ligde üst sıralara tırmanmak istiyor.