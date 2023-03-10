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Öte yandan, e sahibi Amedspor 41 puan ile ligde 3. sırada, Afyonspor ise 34 puan ile ligde 8. sırada yer alıyor.

SODAM’da top dikim ve sepet yapım kursu devam ediyor

SODAM’da top dikim ve sepet yapım kursu devam ediyor

Mor beyazlı ekip ligin 26. haftasında Amedspor’a konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör Koray Palaz gözetiminde gerçekleştire Afyonspor son idmanını yaparak kentten ayrıldı. Karşılaşma 11 Mart Cumartesi (yarın) Diyarbakır Stadyumu’nda seyircisiz olarak oynanacak.

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