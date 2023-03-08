TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Amedspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Amedspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Mor beyazlı ekip 11 Mart Cumartesi günü Diyarbakır’da Amedspor’a konuk olacak. Jetler karşılaşmanın hazırlıklarına Kocatepe Spor Kompleksi’nde teknik direktör Koray Palaz gözetiminde yaptığı antrenman ile başladı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman ardından düz koşu, top kapma ve yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.