TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

(ÖZEL) Evinin bodrumunda üretip sahnede uçuruyor (ÖZEL) Evinin bodrumunda üretip sahnede uçuruyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Mor beyazlı ekip ligin 13. haftasında kendi evinde 24 Erzincanspor’u konuk edecek. Hafta sonu oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden Afyonspor, çalışmalarına fitness salonunda devam etti. Teknik direktör Koray Palaz yönetiminde yapılan antrenmana takımın eksiksiz katıldığı belirtildi.