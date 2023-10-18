Afyonkarahisarlı milli güreşçi Hüseyin Aydoğan, dünya güreş sahnesinde Türkiye’yi temsil etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Aydoğan, İhsaniye ilçesine bağlı Osmanköy’deki hemşehrilerini bir kez daha gururlandırmaya hazırlanıyor. Aydoğan16-22 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan dünya güreş şampiyonasında Greko-Romen stilde 130 kilogram kategorisinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyor. Aydoğan uzun bir süredir antrenmanlarını titizlikle sürdürerek, fiziksel formunu en üst seviyeye çıkardı. Ayrıca teknik ve taktik becerilerini de geliştiren Aydoğan, Türk güreşinin geleneksel gücünü uluslararası arenada sergilemeye kararlı. Dünya şampiyonasına katılacak olan Aydoğan, sporseverlerin ve İhsaniye ilçesinin desteğiyle büyük bir heyecanla bu önemli yarışmaya hazırlanıyor. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edecek olan Aydoğan, başarılı bir performans sergileyerek sporun zirvesine tırmanmayı hedefliyor.

Aydoğan yaptığı açıklamada; “Ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek için buradayım ve tüm gücümle bunun için gayret göstereceğim” dedi.