Türkiye Tenis Federasyonunun 29 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da Federasyonun özel olarak düzenlediği ve 11 kişinin katıldığı 9 Yaş Yaz Kupası Tenis Turnuvasında Afyonkarahisarlı Hafsa Zehra Çınar ikinci oldu.

Türkiye Tenis Federasyonunun 29 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da Federasyonun özel olarak düzenlediği ve 11 kişinin katıldığı 9 Yaş Yaz Kupası Tenis Turnuvasında Afyonkarahisarlı Hafsa Zehra Çınar ikinci oldu.

9 Temmuz tarihinde İzmir’de, 24 Temmuz tarihinde ise İstanbul’da birincilik dereceleri elde eden Hafsa Zehra Çınar, Türkiye Tenis Federasyonun özel olarak İstanbul’da düzenlediği ve 11 kişinin katıldığı 9 Yaş Yaz Kupası Tenis Turnuvasında ikinci oldu. Turnuvada derece alabilmek için çok çalıştığını belirten Hafsa Zehra Çınar: “ Turnuvaya çok çalıştım. Mutluyum. Benim için emek sarf eden bütün antrenörlerime teşekkür ederim. İlerleyen günlerde düzenlenecek olan turnuvalarda hedefim hep birincilik olacak” dedi.