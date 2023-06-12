Kütahya’da düzenlenen Karate Türkiye Şampiyonası’nda Afyonkarahisarlı sporcu Bilal Koca, gençler 61 kilogram Kumite dalında mücadele etti ve Türkiye üçüncüsü oldu.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Bilal Koca’yı ve onu çalıştıran antrenörü Mehmet Güngel’i tebrik etti. İl Müdürü Kasapoğlu, sporcuların gösterdiği azim, disiplin ve çalışma prensibiyle elde edilen bu başarının gurur verici olduğunu belirtti. Bilal Koca’nın Türkiye üçüncüsü olması, hem Afyonkarahisar hem de Karate camiası tarafından sevinçle karşılandı.