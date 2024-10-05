Afyonkarahisar Dumlupınar Bilsem öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri ile katıldıkları TEKNOFEST 2024 yarışmasından birincilikle döndü.

Danışmanlığını Dumlupınar Bilsem öğrencisi Aslı Kilci’nin hazırladığı Kutup Araştırma Projesi TEKNOFEST 2024 Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde Türkiye birinciliği kazandı. Danışmanlığını merkez öğretmenlerinden Muhammet Öztürk’ün yaptığı proje yarışmada büyük ilgi görürken, projenin ödülü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.