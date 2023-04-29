Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri TEKNOFEST Türkiye finalinde birinci oldu.

Bu yıl 2.si düzenlenen yarışmada Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezimizden Danışman Öğretmen Yıldız Leblebicier, öğrenci Hulusi Diler’in ’Platanus Orientalis L. Adrosbani İle Hampetrol Döküntülerinin Sulardan Geri Kazanımı’ isimli projesi Su Araştırmaları alanında Türkiye birincisi oldu. Yarışmanın birincisi Hulusi Diler’e ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.