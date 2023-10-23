Yunanistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda, 130 kilogram Greko-Romen stilde mücadele eden Afyonkarahisarlı milli güreşçi Hüseyin Aydoğan, büyük bir başarı elde ederek dünya ikincisi oldu.

Afyonkarahisarlı milli güreşçi Hüseyin Aydoğan, kazandığı gümüş madalyayı memleketi olan İhsaniye ilçesine bağlı Osmanköy halkına armağan etti. Aydoğan, kazandığı madalyayı alırken duygusal anlar yaşadı. Aydoğan, başarısının ardından yaptığı açıklamada, "Bu gururu Afyonkarahisarlı hemşerilerimle, İhsaniye ilçemizle ve doğduğum köy Osmanköy ile paylaşmak beni son derece mutlu ediyor. Altın madalya bu sene nasip olmadı, ancak inşallah bir sonraki yıl daha fazla çalışarak altın madalyayı hemşerilerime armağan etmek istiyorum" dedi.