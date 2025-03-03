Afyonkarahisar lise öğrencileri Karaman’da yapılan TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finalinden ödülle döndü. 14 proje ile yarışmalara katılan proje ekipleri 4 birincilik, 3 ikincilik ve 1 üçüncülük kazandılar.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına bu yıl 22.586 proje başvurusu yapıldı. Yapılan ön değerlendirme sonucunda 12 alanda toplam bin 200 proje bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı. Bölge yarışmaları çerçevesinde proje sergisi ve ödül töreni, 24-27 Şubat tarihleri arasında 12 bölgede yüz yüze gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar proje ekipleri TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finalinde, 4 birincilik, 3 ikincilik ve 1 üçüncülük kazandı.

Yarışmada Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi Kimya, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı alanında, Afyon Lisesi Fizik alanında Bölge Birincisi olarak Türkiye Finaline gitmeye hak kazandı.