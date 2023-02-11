Adıyaman’da enkazda kurtarma çalışmalarını sürdüren Zonguldaklı madenci, depremzedeye, "Zonguldak’ın mancarı güzel bak. Sana mancar yedireceğim Ali ağabey" diyerek hem moral verdi hem de tebessüm ettirdi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, Sandıklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri depremzedeler için içlik, eşofman altı, battaniye üretiyor.

Kaymakamlığın dikim atölyesinde eğitim alan 40 kadının ürettiği battaniye, içlik, eşofman altı, çocuk giyim ürünleri özenle paketlenerek afet bölgesine ulaştırılmak için hazırlanıyor. ADEM projesi kurs öğretmeni Özlem Ünal, 40 öğrenci ile depremzedeler için kumaş temin ederek çalışmalar başladıklarını belirtti.

“Günlük üretimimiz 250 adet”

Başlattıkları projede “Bugün onlara ise yarın bize” parolası ile üretim yaptıklarını ifade eden Ünal, “Yetişkinlere ve çocuklara içlik, eşofman altı, battaniye, bere, atkı üretimi yaptık. Kadınlar için iç giyim ürünleri ve bunun yanında yastık kılıfı, çarşaf ve battaniye üretimi de yapıyoruz. Eşofman altı ve battaniye için günlük üretimiz 250 adet olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

“Hedefimiz çok daha fazla kişiye üretim yapabilmek”

ADEM proje koordinatörü Gülay Perçin ise; “Hedefimiz çok daha fazla kişiye üretim yapabilmek ve afet bölgesine üretim yaparak gönderebilmek. Bize destek olarak kumaş da gönderiyorlar. Bize daha fazla kumaş desteği yapılırsa bu yardımları sürdürmeyi de hedefliyoruz. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.