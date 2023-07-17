Afyonkarahisarlı gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Seyr-i Antep kampına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen kamplar, gençlerin farklı deneyimler yaşamalarını, yeni arkadaşlıklar edinmelerini ve doğayla iç içe olmalarını teşvik ediyor. Afyonkarahisar’dan Gaziantep’e seyahat edenler de kamp süresince Gaziantep’in tarihi yerlerini gezme imkanı da buldular.

Gaziantep, zengin tarihi ve kültürel farklılıklarıyla ünlü bir il olup, keşfedilmeye değer pek çok yere ev sahipliği yapıyor. Gençler, kampın yanı sıra Gaziantep’in tarihi hanları ve camileri gibi önemli mekanları da ziyaret etme imkanı buldu.

Kampta gençler, doğa yürüyüşleri, spor etkinlikleri, takım çalışmaları ve kültürel etkinlikler gibi çeşitli faaliyette bulundu.

Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Ertürk: “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bu tür kamp programları, gençlerin sosyal bağlarınının güçlendirilmesine ve özgüvenlerini artırmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Seyr-i Antep kampına katılan Afyonkarahisarlı gençlerin, unutulmayacak bir deneyim yaşadılar. Hem yeni arkadaşlar edindiler hem de Gaziantep’in tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetmenin mutluluğunu yaşadılar. Gençler, bu tür kampların kendilerine büyük katkıları olduğunu ifade ettiler. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.