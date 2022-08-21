Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kütüphanelerde gençlerin kişisel gelişimine ve bilinçlenmesine yönelik etkinlikler yapılıyor.

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kütüphanelerde gençlerin kişisel gelişimine ve bilinçlenmesine yönelik etkinlikler yapılıyor.

Etkinlikler çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri Frig ve Afyonkarahisar tarihi hakkında seminerler veriyor. Seminerler hakkında bilgi veren Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır projenin amacının şehrin tarihini genç nesillere detaylı öğretmek olduğunu söyledi. Sandıklı ilçesi halk kütüphanesinde yapılan etkinlikte Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez “Eşşek Kulaklı Midas” ve Friglerin tarihini anlattı.

Tanır etkinliklerin tüm ilçelerde yapılacağını kaydetti.