Afyonkarahisarlı bilek güreşçisi milli sporcusu Gülçin Çaylan, büyük bir başarı göstererek Dünya Şampiyonluk kupası kazandırdı. Sporcusunun dünya şampiyonu olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Çaylan’ın antrenörü Suat Gökçimen, "Sporcumla büyük gurur duyuyorum." dedi

Afyonkarahisarlı bilek güreşçisi milli sporcusu Gülçin Çaylan, büyük bir başarı göstererek Dünya Şampiyonluk kupası kazandırdı. Sporcusunun dünya şampiyonu olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Çaylan’ın antrenörü Suat Gökçimen, "Sporcumla büyük gurur duyuyorum." dedi

Dört yıl önce bilek güreşi sporuna başlayarak antrenörü Suat Gökçimen ile birlikte aralıksız yaptığı çalışmaların meyvesini alan Çaylan, U-21 kategorisinde 60 kiloda sağ kol müsabakalarında Dünya Şampiyonluğunu kazanarak Afyonkarahisar ve Türkiye’ye büyük gururu yaşattı.

Türkiye’de ve ardından Avrupa’da büyük başarılar elde ederek 14-23 Ekim 2022 tarihleri arası Antalya’da gerçekleştirilen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasına katılmaya hak kazanan milli sporcu Gülçin Çaylan, rakiplerini teker teker eleyerek Dünya Şampiyon oldu. U-21 kategorisi 60 kiloda yarışan milli sporcu Çaylan, katıldığı dünya şampiyonasında sol kolda da derece yaparak dünya üçüncülüğü kazandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan antrenör Suat Gökçimen, "Sporcumla büyük gurur duyuyorum. İlimizden dünyaya açılan başarılarımız her geçen sene daha da artmakta. Sporcum Gülçin Çaylan da bu başarılardan birisi. Bilek Güreşi sporuna 4 yıl önce başladı. Hiç ara vermeden, büyük azimle yaptığı çalışmalar neticesinde 21 yaşında ülkemize Dünya Şampiyonluğu kazandırdı." ifadelerini kullandı.