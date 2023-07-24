Manisa’da düzenlenen Atletizm Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) yarı final müsabakaları heyecan dolu anlara sahne oldu. Afyonkarahisar’ı temsil eden sporcu Havana Top, uzun atlama ve 60 metre branşlarında gösterdiği performansla üçüncü oldu.

Havana Top elde ettiği bu dereceyle birlikte Gaziantep’te yapılacak olan final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcu Havana Top’u, yetişmesine katkı sağlayan antrenörünü ve destek veren ailesini tebrik ederek, başarılarının katlanarak artması temennisinde bulundu. Kasapoğlu konuşmasının devamında: “Havana Top’un elde ettiği bu dereceler, hem kendisi için hem de Afyonkarahisar adına gurur kaynağı oldu. Gaziantep’te final müsabakalarında ilimizi en iyi şekilde temsil edecek” dedi.