Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü “AnadoluyuzBiz” projesi çerçevesinde 40 genç Afyonkarahisar’dan Eskişehir’e gelerek şehrin tarihi-kültürel mekânlarını gezerek gönüllülük çalışmalarına katıldı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, “AnadoluyuzBiz” projesi çerçevesinde Afyonkarahisarlı gençleri 4 gün boyunca misafir etti. Gündüzalp Öğrenci Yurdunda konaklayan gençler, Eskişehir merkezinde Devrim Müzesi’ni gezdi. Afyonkarahisarlı genç misafirler daha sonra da Kanlıpınar Şehitliği’ni ziyaret etti. Sivrihisar, Seyitgazi ve Çifteler’i giden gençler bu ilçelerde bulunan tarihi ve kültürel mekânları gezerek gönüllülük çalışmaları yaptı. “AnadoluyuzBiz” projesiyle gençlerin arasında, milli-manevi değerlerin pekiştirilerek kardeşlik bağının güçlenmesi ve katılımcı gençlerin Türkiye’nin kültürel ve tarihi mirası hakkında bilgi sahibi olması hedefleniyor.