Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Afyonkarahisarlı 3 sporcu 6 madalya ile döndü.

25-29 Nisan tarihleri arasında Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’na, Afyonkarahisar’ı temsilen 3 sporcu iştirak etti. Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek olan milli takım kadrosunu da belirleyen Türkiye Şampiyonası’nda Afyonkarahisarlı sporcular 3 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Afyonkarahisar’dan şampiyonaya katılan Hüseyin Ateş ve Fadime Ürküt elde ettikleri derecelerle Türkiye Bilek Güreşi Milli Takımı’nın Haziran ayında Moldova’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası kadrosuna alındı.