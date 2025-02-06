Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024’de Afyonkarahisar’ın nüfusu 750 bin 193 oldu.

TÜİK’in, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, nüfus verileri açıklandı. Buna göre, 2024 yılında Afyonkarahisar’ın nüfusu 751 bin 344 oldu. Nüfusun 463 bin 421’nin il ve ilçe merkezlerinde yaşadığı belirtilirken, 286 bin 772 kişinin ise belde ve köylerde yaşadıkları kaydedildi.

Kentte en fazla nüfusun olduğu ilk 3 ilçe ise 34 bin 897 ile Sandıklı, 33 bin 646 ile Bolvadin ve 26 bin 957 kişi ile Dinar oldu. Kentin en az nüfusu sahip ilçeleri ise bin 365 kişi ile Kızılören ve 2 bin 124 kişi ile Hocalar ilçeleri oldu.