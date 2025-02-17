Afyonkarahisar’ın simgelerinden olan tarihi Karahisar Kalesi’nin yılın farklı mevsimlerinde çekilen görüntüleri izleyenleri mest etti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz’ın çektiği görüntüler büyük ilgi gördü. Afyonkarahisar’ın tarihi Karahisar Kalesi farklı mevsimlerde kayıt altına alındı. Yılmaz’ın çektiği görüntüler izleyenleri hayran bırakırken Müzisyen Ulvi Cemal Erkin’in köçekçe isimli enstrüman ile çaldığı müzik de eklenince görsel şölen oluşturdu. Çekilen görüntülerde gökyüzünün kızıllığı ile karlar altındaki Karahisar Kalesi’nin müziğin ritmi ile uyumu izleyenleri cezbetti.