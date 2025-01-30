Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci’nin başkanlığında eğitim öğretim değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Eğitim Müfettişleri Başkanı Yusuf Turhan, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve resmi, özel okulların müdürleri katıldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci döneminin değerlendirmesinin yapıldığı toplantı, ikinci dönemde yapılacakların detaylı bir şekilde ele alınması ile devam etti. İl genelinde öğrencilerin akademik başarılarındaki artış ve öğrencilerin sınava hazırlık süreçleri değerlendirildi. İkinci dönemde öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal, kültürel ve manevi yönlerden geliştirilmelerine yönelik çalışmalar yapılması üzerinde duruldu.

Toplantının sonunda, eğitimde elde edilen başarıların kalıcı hale getirilmesi ve belirlenen konularda el birliği ile çalışmaya devam edileceğine vurgu yapıldı.