Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Anadoluyuz Biz’ projesi çerçevesinde Balıkesir’den Afyonkarahisar’a gelen 40 genç, şehirde tarihi ve kültürel gezi düzenledi. Dört gün boyunca Afyonkarahisar Kamil Miras Yurdunda kalan gençler, şehri karış karış gezdi.

Gençler proje çerçevesinde; Afyon Müzesi, gaziler ve şehitler derneği, Şuhut Gençlik Merkezi, Atatürk Evi, Kocatepe, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği, Engelsiz Yaşam Merkezi, Ayazini, Döğer, Emre Gölü, Karahisar Kalesi, Ulu Cami, Millet Hamamı ve Mevlevi Camii’ni ziyaret etti.

Sosyal sorumluluk projesiyle gençler, depremzede vatandaşların kaldığı Tınaztepe Yurdunu ziyaret ederek, onlarla sohbet etti. Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü müzik ekibi tarafından düzenlenen müzik dinletisine katılan gençler, duydukları memnuniyeti ifade etti.