Antalya’da ODAP Projesi kapsamında düzenlenen ve 50 okul katıldığı yarışmada Afyonkarahisar’dan iki okul derece yaptı.

14-15 Ekim 2024 tarihlerinde Antalya’da ODAP Projesi kapsamında düzenlenen “Etkinlik Laboratuvarı Fuarı ve Yarışması”, 15 pilot ildeki 50 pilot okuldan 500’e yakın öğrenci, öğretmen ve idarecinin katılımı ile tamamlandı. Pilot okullardaki öğrencilerin ODAP kapsamındaki çalışmalarını içeren resim, ebru, el sanatları, ahşap sanatları, 3D baskı ürünleri ile ebru sanatı performans köşesi, 3D yazıcı ile baskı performans köşesi ve resim performans köşesindeki eserleri fuar yetkililerinden tam not aldı. Öğrencilerin spor alanındaki yeteneklerini sergiledikleri masa tenisi, bocce, dart ve satranç turnuvaları heyecanlı dakikaların yaşanmasına neden oldu. 12 Kategoride yapılan yarışmalar sonucunda düzenlenen ödül töreninde Emirdağ Metin-Zülbiye Sarı Anadolu Lisesi "Kısa Filim Yarışmasında birinci, Şehit Abdülkadir Kocatürk Anadolu Lisesi Bocce Yarışmasında ikinci olarak fuara damga vurdu.