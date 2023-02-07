Afyonkarahisar İl Özel İdaresinden 79 araç ve 80 personelin deprem bölgesine gittiği bildirildi.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresinden 79 araç ve 80 personelin deprem bölgesine gittiği bildirildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada deprem bölgesine gönderilen iş makinesi adedi ve özel idare personel sayısı bildirildi. Yapılan açıklamada, "22 kazıcı yükleyici, 28 kamyon, 4 greyder, 7 ekskavatör, 8 yükleyici, 5 dozer, 2 tır, 2 öncü ve 1 itfaiye Aracı olmak üzere il özel idaresi ve ilçelerimize ait iş makinaları ve 80 personelimiz deprem bölgesine sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.