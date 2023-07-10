Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Anadoluyuz Biz projesi çerçevesinde Afyonkarahisar’dan Balıkesir’e giden 40 genç, tarihi ve kültürel yerleri gezdi.

Afyonkarahisar’dan Balıkesir’e gerçekleştirilen Anadoluyuz Biz projesi kapsamındaki kültür gezisi, 40 genç için anılarla dolu bir deneyim oldu. Gençler, tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Anadoluyuz Biz projesi, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen gençleri bir araya getirerek, farklı şehirlerin kültürünü tanımalarını ve karşılıklı iletişimi güçlendiriyor. Bu kapsamda, Afyonkarahisar’dan Balıkesir’e düzenlenen kültür gezisi, gençlerin farklı bir şehrin atmosferini keşfetmelerini sağladı.

Gezinin bir parçası olarak gençler, Balıkesir’in tarihi ve kültürel zenginliklerini görebilmek için çeşitli tarihi mekanları ziyaret etti. Gezide, Balıkesir Üniversitesi Zeytin Enstitüsü, Küçükköy Sarımsaklı bölgesi, Cunda Adası ve çeşitli müzeler gibi önemli yerler gezildi. Gençler, bu tarihi ve kültürel noktaları yakından görebildikleri ve kendilerine bu fırsatı tanıdığı için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkürlerini iletti.