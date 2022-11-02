Afyonkarahisar’da 2 kişinin silahla vurulduktan sonra otomobil içerisinde yakılması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ile ölenler arasında miras anlaşmazlığı olduğu öne sürülürken, ayrıca şahısların benzin dökülerek yakılan araç içerisinde cesetlerinin çevresinde 9 boş mermi bulundu.

Afyonkarahisar’da 2 kişinin silahla vurulduktan sonra otomobil içerisinde yakılması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ile ölenler arasında miras anlaşmazlığı olduğu öne sürülürken, ayrıca şahısların benzin dökülerek yakılan araç içerisinde cesetlerinin çevresinde 9 boş mermi bulundu.

Olay, Bolvadin ilçesi Özburun beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede bir otomobil yanmış halde olduğunu gören çevre sakinleri durumu jandarmayı bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldiklerinde dehşete düşüren bir manzara ile karşılaştı. Yanan otomobilin içerisinde iki kişinin cansız bedeni ile karşılaşan ekipler ardından çevrede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları incelemede ardından cesetlerin silahla vurulduktan sonra araçla birlikte yakıldığını tespit etti. Yapılan çalışmada ölen şahısların Ramazan T. ve Gürsel C. isimli şahıslar olduğu belirlendi. Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından şahısların cenazeleri otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan şahıslar ile ölenler arasında miras anlaşmazlığı olduğu öne sürüldü

Bölgede bulduğu 9 boş kovan ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cesetlerdeki inceleme sonucu Gürsel C. ile Ramazan T.’nin tabancayla vurulduğu belirlendi.

Şahısların öldürüldükten sonra otomobilin benzin dökülerek yakıldığı belirlendi. Olayın ardından şahısların cep telefonu görüşme kayıtlarını inceleyen ekipler ölen şahıslarla aralarında

miras nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen akrabaları muhtar G.C. ile İ.C. ve B.İ. gözaltına alındı. Şüphelilerin, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığında sorguları sürüyor.