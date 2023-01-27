Afyonkarahisar Valiliği, termal ve sağlık turizminde öne çıkan şehrin sömestr tatilinde tercih edilen destinasyonu olduğu ve bütün otellerde tatil süresince doluluk oranının yüzde 95’lere ulaştığını bildirildi.

Afyonkarahisar Valiliği, termal ve sağlık turizminde öne çıkan şehrin sömestr tatilinde tercih edilen destinasyonu olduğu ve bütün otellerde tatil süresince doluluk oranının yüzde 95’lere ulaştığını bildirildi.

Valilik koordinasyonunda ildeki termal ve turistik otellerle ile seyahat acenteleri işbirliği içinde otellerde Afyonkarahisar tanıtım noktaları oluşturuldu. Konuya ilişkin Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklama, “Sömestr tatili için Afyonkarahisar’ı tercih eden misafirlerimizin şehrimizin tarih kültür gastronomi zenginliklerini de anlatılacağı görsel tanıtım noktaları 3 termal turizm bölgesinde ve merkezde 12 otelimizde sergilenmeye başladı. Çalışmalara Afyonkarahisar Gezi Merkezi de destek verdi. Şehrimizde 7 ayrı seyahat rotası oluşturularak seyahat acenteleri tarafından otellerimiz tek tek dolaşılarak bu rotalar anlatıldı. Hazırlanan görsellerde Frig Vadisi’nin, Üçler Kayası, Aslantaş, Seydiler, Maltaş, Avdavaz Kalesi, Demirli Kalesi, Kral Yolu ve Ayazini bölgelerinin tanıtım içerikleri oluşturuldu. Gerçekleştirilen bu çalışmanın Afyonkarahisar’ın bilinirliğine katkı sağlaması hedefleniyor” denildi.