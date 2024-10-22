‘Yeni Doğan Çetesi’ olayı kamuoyundaki sıcaklığını korurken, Afyonkarahisar Özel Park Hayat Hastanesi ile ilgili yeni doğum olayları başta olmak üzere bir dizi şikayette bulunulduğu ortaya çıktı.

Kentte uzun yıllardır hizmet veren Özel Park Hayat Hastanesi’nden hizmet alan vatandaşlar karşılaştıkları sorunları internet ortamında dile getirdi. Hastaneyi şikayet eden hasta ve hasta yakınlarından gelen en ilginç ihbarlar ise yeni doğan servisi ile ilgili oldu. Rabia isimli bir kullanıcı, ‘Afyon Özel Park Hayat Hastanesi Yenidoğan bebek muayene ücreti 28 güne kadar SGK tarafından ödendiği halde bebeğimin 7. gün kontrolünden muayene ücreti aldılar ve her defasında sarılık ölçümü adı altında ilave para aldılar. SGK ödemeleri karşıladığı için ücretlerimin iadesi istiyorum. Olmadığı takdirde SGK’ya başvuracağım’ şeklinde şikayetini dile getirdi.

Hasan isimli bir hasta yakını ise şikayetini ‘SGK, yeni doğan bebeklerin ilk 28 gün bütün muayenesi ücretsiz diye belirtmesine rağmen Afyonkarahisar Park Hayat Hastanesi giriş ve tahlil ücreti olarak 2000 TL sonrasında 1 gün yatış verildi. 4500 TL’de ona alındı. Yeni doğan burada doğum yaptı dememe rağmen alındı. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum’ ifadeleri ile mağduriyetini dile getirdi.

"Kuruma yapılan şikayetler değerlendiriliyor"

Öte yandan, hastane yönetiminin ise şikayetlere duyarsız kaldıkları ve online platformlardaki şikayetler yorum yapmayarak görmezden geldikleri gözlendi.

Özel Park Hayat Hastanesi İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi yöneticileri ise hastaların bu tür şikayetlerine geldiğinde kurumun ilgilendiğini, özellikle ücret konusunda gerekli faturalandırmaların yapılarak hasta ve hasta yakınlarına iletildiğini belirttiler.