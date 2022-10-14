Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Ülkesel Projesi çerçevesinde Proje Yürütme Kurulu (PYK) Afyonkarahisar’da geliştirilen Türk Texel koyunu ile Küçük Çobanlı köyündeki mandacılık işletmelerini inceledi.

Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Ülkesel Projesi çerçevesinde Proje Yürütme Kurulu (PYK) Afyonkarahisar’da geliştirilen Türk Texel koyunu ile Küçük Çobanlı köyündeki mandacılık işletmelerini inceledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Halil Sözmen, Hayvancılık ve Su Ürünleri Daire Başkanı Dr. Süleyman Aslan ve Büyükbaş Hayvancılık Araştırmaları Koordinatörü Dr. Kürşat Alkoyak, Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Ülkesel Projesi çerçevesinde uygulanan alt projenin saha çalışmaları ve istişare toplantıları için üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

Ekip, ilk gün İl Müdürlüğü, AKÜ Veteriner Fakültesi çiftliğinde TAGEM AR-GE çalışması sonucu geliştirilen Türk Texel koyunu çalışmalarının yerinde incelemesi, Küçük Çobanlı köyünde projedeki mandacılık işletmeleri ve mandaların yayıldığı mera ziyareti yaptı.

Çalışmaların ikinci gününde Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’nı ziyaret eden heyet, Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Ülkesel Projesinin Proje Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.