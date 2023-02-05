Afyonkarahisar’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 8’e çıkarken, kazada yaralanan yolculardan biri yaşanan dehşet anlarını anlattı.

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 8’e çıkarken, kazada yaralanan yolculardan biri yaşanan dehşet anlarını anlattı.

Kaza, Dinar-Çay karayolu Cebitaş rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilerd göre, Diyarbakır’dan Bodrum’a gittiği öğrenilen S.C. idaresindeki 34 SD 7721 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri otobüs içerisinden 6 kişinin cansız bedeni ile yaralanan 35 kişiyi çıkardı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişinin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 8’e yükseldi.

Kazada yaralanan yolculardan Adem Kara, olay anında yaşananları anlattı. Kara, “Kaza anında ben yarı uyanıktım. Adam (şoför) uyudu mu, uyamadı mı? Ben günah almayayım. Bodrum’a gidiyorduk, kaza 6 gibi oldu. Devrilme anında yarı uyanıktım, aracın uçtuğunu gördüm. Bağırma çağırma oldu” dedi.

Öte yandan, kolundan yaralanan Kara’nın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi devam ediyor.