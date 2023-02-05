Afyonkarahisar’da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsü kazasında ölenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kazada otobüs şoförünün ise yaralandığı ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Afyonkarahisar’da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsü kazasında ölenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kazada otobüs şoförünün ise yaralandığı ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaza, Dinar-Çay karayolu Cebitaş rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan Bodrum’a gittiği öğrenilen S.C. idaresindeki 34 SD 7721 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 6 kişi olay yerinde, 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 33 kişi ise ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden yeğeninin cenazesini almak için Dinar Devlet Hastanesi’ne gelen Arif Çıkmaz, olayda bir yeğeninin öldüğünü ifade ederek, “Ben Denizli’den geliyorum. Yeğenlerim Urfa’dan gelirken kaza yapmışlar. Olayı duyar duymaz Dinar’a geldik. Allah herkesin yardımcısı olsun, başka diyecek bir şey yok” dedi.

Öte yandan, kazada yaralanan otobüs şoförü ve diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği bildirildi.