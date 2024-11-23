Afyonkarahisar’ın kent merkezinde etkili olan kar yağışı ilçelerde de etkisini gösterirken, Valilik yağışa karşı uyarılarda bulundu.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini arttırdı. Afyonkarahisar kent merkezi ile birlikte Sultandağı, Çay, Bolvadin, Emirdağ ve Dinar ilçelerinde de yağış etkili oldu. Kar yağışından dolayı sürücüler zor anlar yaşarken birçok maddi hasarlı kazada yaşandı. Olumsuz hava koşullarının sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.

Yağış ile ilgili Afyonkarahisar Valiliğinden de yazılı bir açıklama yapılarak vatandaşların dikkatli olmaları istenerek şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde beklenen kar yağışı bölgesel olarak etkili olmaya başladı. Kar yağışının gece saatlerine kadar il genelinde etkili olması ve gece yarısından sonra etkisini nispeten kaybederek sabah saatlerine kadar hafif olarak devam etmesi beklenmektedir. Yağışla birlikte kuzey yönlerden esen kuvvetli rüzgarın etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklar ve ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."