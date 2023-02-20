Afyonkarahisar’da masaj salonuna yapılan fuhuş baskınında yakalanan 22 kişiden 2’si tutuklandı.

Afyonkarahisar’da masaj salonuna yapılan fuhuş baskınında yakalanan 22 kişiden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonrası Marulcu Mahallesi’ndeki bir masaj salonuna baskın yapıldı. Baskında aralarında kadınların da bulunduğu 22 kişi yakalanarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından 3 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan A.A., K.Ç. ve R.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.