Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Değerler Hareketi projesi kapsamında Zaferin ve Cumhuriyet’in 100. Yılı anısına Işıklar Balı Sultan İlkokulu’nda öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından hazırlanan ’Zaferin Kadınları’ isimli tiyatro programı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Mevlüt Çınar, Şube Müdürü Sezai Keklicek ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, öğrencilerin coşkulu şiirleri ve kadınların ’Zaferin Kadınları’ tiyatro oyunu ile sona erdi.

Sünnetci programa katılmaktan, anneleri ve velilerin bu tür programlarda yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek programda görev alanlara teşekkür etti. Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.