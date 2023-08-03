Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde üreticilere yüzde 75 hibeli dağıtılan ayçiçekleri filizlenirken verimin bu yıl çiftçilerin yüzünü güldürmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü projesiyle yüzde 75 hibeli olarak Hocalar ilçesinde 57 çiftçiye ayçiçek tohumu dağıtıldı. Bin dekarlık arazide ekimi yapılan ayçiçeklerin yapılan kontrolleri sonrası gelişim ve rekolte bakımından çiftçilerin yüzünü güldürmesi bekleniyor. İlçe Kaymakamı Hakan Kara’yı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Erdoğan ayçiçekleri hakkında bilgilendirdi. Örte yanda ayçiçeklerinde çayır tırtılının görülmesi durumunda da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün mücadeleye hazır olduğu bildirildi.