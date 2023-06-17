Afyonkarahisar’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı 22 bin 909 adayın katılımı ile başladı. Sınava girenler salonlarda ter dökerken, aileleri ise dışarda adaylar için bol bol dua etti.

YKS yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da saat 10.15 itibariyle başladı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) adaylarına Türkçe’den 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikten 40 ve fen bilimlerinden 20 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

Sınavın yapılacağı okullara kapılar saat 10.00 itibari ile kapanırken sonrasında girişlere izin verilmedi. Sınava girecek adayların aileleri ise saat 10.00 itibariyle okul bahçelerinden çıkarıldı. Aileler adayların geleceklerini belirleyecekleri sınavdan iyi bir sonuç almaları için dışarda bol bol dua edip, Kur’an-ı Kerim okudu.

Kentte sorunsuz bir şekilde başlayan sınav devam ediyor.