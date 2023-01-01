Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde yılbaşı denetimleri çerçevesinde ilçe merkezindeki çeşitli noktalarda polis ve jandarma ekipleri tarafından denetim yapıldı. Kaymakam Harun Reşit Han yılbaşı denetimlerinde görevli güvenlik personelleri ile seyir halindeki sürücü ve vatandaşların yeni yıllarını kutladı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde yılbaşı denetimleri çerçevesinde ilçe merkezindeki çeşitli noktalarda polis ve jandarma ekipleri tarafından denetim yapıldı. Kaymakam Harun Reşit Han yılbaşı denetimlerinde görevli güvenlik personelleri ile seyir halindeki sürücü ve vatandaşların yeni yıllarını kutladı.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından vatandaşların kutlamalarda yoğun olarak bulunduğu noktalarda güvenlik tedbirleri üst seviyede tutuldu. Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, yılbaşı denetimlerinde güvenlik noktalarında yılbaşı gecesinin yoğun olarak yaşandığı noktalarda görevli güvenlik güçleri ile seyir halinde bulunan sürücü ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Polis ve jandarma ekiplerinin yılbaşı denetimleri havadan görüntülendi.