Afyonkarahisar’da yıkım kararı alınan iş hanının kapı ve pencereleri söken esnaf ile yıkımı gerçekleştirecek müteahhit firma çalışanları ile birbirlerine girdiler. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve zabıta ekibi sevk edilirken, gerginlik güçlükle sonlandırıldı.

Afyonkarahisar’da yıkım kararı alınan iş hanının kapı ve pencereleri söken esnaf ile yıkımı gerçekleştirecek müteahhit firma çalışanları ile birbirlerine girdiler. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve zabıta ekibi sevk edilirken, gerginlik güçlükle sonlandırıldı.

Olay, kent merkezindeki 2. Belediye Şehir Çarşısı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı güvenlik gerekçesi ile geçtiğimiz günlerde çarşı için yıkım kararı alarak işi Afyonkarahisar Belediyesi’ne verdi. Belediye ise çarşının yıkımı için ihale yaptı. İhaleyi alan firma ise bugün erken saatlerde yıkımın yapılacağı bölgeye gitti. Ancak firma çalışanları bazı dükkân sahiplerinin çarşıdaki kapı ve pencereleri söktüğünü fark edince taraflar arasından tartışma başladı. Firma yetkilileri kapı ve pencerelerin sökülemeyeceğini, çünkü yıkım ihalesini ona göre aldıklarını ifade etse de, dükkân sahipleri ise iş yerine kapı ve pencereleri kendilerinin yaptırdığını o yüzden onların kendi malı olduğunu iddia etti. Bunun üzerine firma yetkilileri polis arayarak hırsızlık ihbarında bulundu.

Tarafların kavgası karakolda son buldu

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekince bölgeye çok sayıda takviye ekip istendi. Bir anda tansiyonun yükseldiği kavgaya polis müdahale ederek sonlandırdı. Dükkân sahipleri kendilerine müdahale eden zabıta ve polislere tepki gösterdi. Kavganın sona ermesinin ardından firma yetkilileri ve dükkân sahipleri bir birlerinden karşılıklı olarak şikâyetçi olunca karakola götürüldü.

Öte yandan, dükkân sahiplerinin söktükleri kapı ve pencerelerin çarşı içerisinden taşınmasına ise polis izin vermedi.