Milli Eğitim Bakanlığı Yaz Okulu ve Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları çerçevesinde Afyonkarahisar’da merkez ve ilçelerindeki okullarda kurslar devam ediyor.

Gönüllü öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen kurslarda Matematik ve İngilizce başta olmak üzere bir çok konuda eğitimler veriliyor. Kurslardan ilkokul ortaokul ve lise kademesindeki tüm gönüllü öğrenciler yararlanabiliyor. Öğrenciler teneffüs aralarında da okul bahçelerinde yapılan farklı etkinliklerle hem eğleniyor hem de öğreniyor.