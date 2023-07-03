Afyonkarahisar’da İl Müftülüğü tarafından yürütülen yaz Kur-an kurslarının açılışı gerçekleştirildi.

Cami ve Kur’an kurslarında çocuklara yönelik, altı hafta boyunca devam edecek olan yaz Kur’an kurslarının açılışı Hacı Ahmet Katar 4-6 Yaş Kur’an Kursunda, İl Müftüsü Sinan Kazancı’nın katılımı ile gerçekleştirildi.

Kazancı yaptığı açıklamada, çocuklara başarılar dileyerek şöyle konuştu;

"Çocuklarımız, ebeveynler olarak cenabı hakkın bizlere lütfettiği en güzel hediyesi ve göz aydınlığımızdır. Onları dini ve milli konularda yetiştirmek hepimizin sorumluluğudur. Bu niyetle çocuklarını yaz Kur’an kurslarına gönderen velilere teşekkür ediyor, yaz kurslarına katılan öğrencilere ve öğreticilerimize başarı ve kolaylıklar diliyorum.”