Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Mini Kızlar Voleybol Sezonu sona ererken Akal (B) takımı birinci oldu: Dereceye giren sporcular, madalyalarını alarak büyük bir gurur yaşadı.

Müsabakalar boyunca büyük bir mücadele sergileyen takımlar arasında Akal (B) takımı birinci olarak zafer elde etti. Sahada gösterdikleri üstün performansla rakiplerini geride bırakan Akal (B) takımı, şampiyonluk kupasını kaldırmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadı. İkinci sırayı ise Kurşun (A) takımı aldı. Zorlu müsabakalarda rakiplerine karşı üstün bir performans sergileyen Kurşun (A) takımı, elde ettiği ikincilikle başarısını taçlandırdı. Üçüncü sırayı ise Akal (A) takımı elde etti. Sahada gösterdikleri mücadeleci oyunlarıyla dikkat çeken Akal (A) takımı, bronz madalya kazanarak sezonu tamamladı.

Sporculara madalyalarını, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen takdim etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, dereceye giren takımları kutlayarak, başarılarının devamını diledi.