Bolvadin’e bağlı Dişli Kasabası Çarşı Camii’nde düzenlenen törende, Bolvadin İlçe Müftüsü İbrahim Kacaroğlu tarafından kıldırılan namaza, Bolvadin Kaymakam’ı Taner Bolat, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Sökmen, Bolvadin Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı Celalettin Şahbaz, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ve vatandaşlar katıldı. Gazi Eroğlu, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Afyonkarahisar’da vefat eden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Eroğlu için askeri tören düzenlendi.

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