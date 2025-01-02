Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, av koruma kontrolleri çerçevesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yaptıkları denetimde usulsüz avlanan 4 avcıya idari işlem yaptı.

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve jandarma ekipleri ile birlikte Seydiler Barajı mevkiinde 5 avcıyı denetledi. Denetimde usulsüz avlanan 4 avcıya idari işlem yapıldığı belirtilirken, takozsuz 3 adet av tüfeğine de el konuldu. Ayrıca ruhsatsız 1 adet çift kırma av tüfeği İscehisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim dildi.