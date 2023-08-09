Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanları bitki sağlığı faaliyetleri kapsamında ürün kontrollerini sürdürüyor.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanları, meyve bahçelerinde akdeniz meyve sineği tuzak kontrollerini gerçekleştirdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Patates ekim alanlarında da patates güvesi tuzak takibi ve hastalık zararlı kontrolleri ve ayçiçeği ekim alanlarında çayır tırtılı sürveyleri devam etmektedir. Ayrıca Şube Müdürlüğümüzde staj yapan öğrencilerimize de uygulamalı olarak bitki sağlığı konularında bilgilendirme yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.