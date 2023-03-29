Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Diyanet Gençlik Merkezinde üniversiteli gençlere yönelik iftar programı düzenlendi.

Programa İl Müftüsü Sinan Kazancı, Müftü Yardımcısı Sevdegül Çekiç, Gençlik Koordinatörleri ve gençler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İl Müftüsü Sinan Kazancı’nın selamlama konuşmalarıyla devam etti. Programda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu yıl Ramazan teması olarak belirlenen "Ramazan ve Dayanışma" konulu, gönüllü gençlerin hazırladığı sokak röportajı izlendi. İftar sonrası çeşitli hediyeler verildi. Program sonunda gençler memnuniyetlerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.