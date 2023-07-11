Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde tırın çarptığı otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sürücü E.Y isimli şahsın idaresindeki 33 NZD 61 plakalı tır ile seyir halindeki S.B. idaresindeki 35 AF 7339 plakalı araca çarpması sonucu meydana geldi. Kazada, araç sürücüsü S.B ile aynı araçta yolcu olarak bulunan B.B ile S.B yaralandı. Sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Sultandağı Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastane yapılan tüm müdahaleye rağmen ağır yaralanan B.B. hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.