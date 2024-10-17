Afyonkarahisar’da dün gece meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Z.K. (65) idaresindeki 07 GRE 93 plakalı tır, Afyonkarahisar merkez Karahisar Tüneli mevkiinde önünde seyir halinde olan M.Ö (31) yönetimindeki 03 AEB 772 plakalı traktöre çarptı. İhbar üzerine olay sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.Ö. ile traktörde yolcu olarak bulunan H.Ö (23) ve H.S.Ö (1) Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü M.Ö. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.