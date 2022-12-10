Kaza, Afyonkarahisar Çevreyolu Otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yolun sağ şeridinde ilerleyen 03 DK 684 plakalı otomobili fark etmeyen 33 ABP 312 plakalı tır yandan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesi ile kaldırım arasında kalan otomobildeki 3 kişi sıkıştı. Sıkışan 1’i kadın 3 kişi araçtan çıkartılarak ambulans ile Afyonkarahisar Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Sahte çek ile çalınan traktör jandarma ekiplerince bulundu

Sahte çek ile çalınan traktör jandarma ekiplerince bulundu

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